통화 / TPST
TPST: Tempest Therapeutics Inc
10.13 USD 0.12 (1.20%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TPST 환율이 오늘 1.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.05이고 고가는 10.34이었습니다.
Tempest Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
10.05 10.34
년간 변동
0.41 11.95
- 이전 종가
- 10.01
- 시가
- 10.15
- Bid
- 10.13
- Ask
- 10.43
- 저가
- 10.05
- 고가
- 10.34
- 볼륨
- 61
- 일일 변동
- 1.20%
- 월 변동
- 4.43%
- 6개월 변동
- 1287.67%
- 년간 변동율
- 623.57%
20 9월, 토요일