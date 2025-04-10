KurseKategorien
Währungen / TPST
Zurück zum Aktien

TPST: Tempest Therapeutics Inc

10.25 USD 0.24 (2.40%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TPST hat sich für heute um 2.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.15 bis zu einem Hoch von 10.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tempest Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPST News

Tagesspanne
10.15 10.34
Jahresspanne
0.41 11.95
Vorheriger Schlusskurs
10.01
Eröffnung
10.15
Bid
10.25
Ask
10.55
Tief
10.15
Hoch
10.34
Volumen
22
Tagesänderung
2.40%
Monatsänderung
5.67%
6-Monatsänderung
1304.11%
Jahresänderung
632.14%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K