FiyatlarBölümler
Dövizler / TPC
Geri dön - Hisse senetleri

TPC: Tutor Perini Corporation

65.47 USD 0.76 (1.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TPC fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.37 ve Yüksek fiyatı olarak 66.74 aralığında işlem gördü.

Tutor Perini Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TPC haberleri

Günlük aralık
65.37 66.74
Yıllık aralık
18.33 66.74
Önceki kapanış
66.23
Açılış
66.50
Satış
65.47
Alış
65.77
Düşük
65.37
Yüksek
66.74
Hacim
952
Günlük değişim
-1.15%
Aylık değişim
14.78%
6 aylık değişim
184.40%
Yıllık değişim
142.39%
21 Eylül, Pazar