Dövizler / TPC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TPC: Tutor Perini Corporation
65.47 USD 0.76 (1.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TPC fiyatı bugün -1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.37 ve Yüksek fiyatı olarak 66.74 aralığında işlem gördü.
Tutor Perini Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TPC haberleri
- Tutor Perini (TPC) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Armstrong Acquires Geometrik, Enhances Architectural Wood Solutions
- The Zacks Analyst Blog Highlights Tutor Perini, Everus Construction, EMCOR Group and Great Lakes Dredge & Dock
- Tutor Perini Boosts Backlog With New Contract Win in Arizona
- Are Construction Stocks Lagging Comfort Systems USA (FIX) This Year?
- Tutor Perini’nin yan kuruluşu 41,9 milyon dolarlık milli park altyapı sözleşmesi kazandı
- Tutor Perini subsidiary wins $41.9 million national park utility contract
- Is Tutor Perini on Track for a Revenue Boom or Just a Short Sprint?
- TPC vs. FLR: Which Construction Stock is the Better Buy Now?
- Why the Market Dipped But Tutor Perini (TPC) Gained Today
- Tutor Perini hisseleri 64,0 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Tutor Perini stock hits 52-week high at 64.0 USD
- Here's Why Momentum in Tutor Perini (TPC) Should Keep going
- Tutor Perini Corporation (TPC) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Fluor Boosts Backlog Growth With New CTRIC IV Contract Win
- Is Tutor Perini Entering a New Era After Backlog Tripled Since 2022?
- Tutor Perini JV wins $181.8 million defense system contract in Guam
- Here's Why You Should Add EMCOR Stock to Your Portfolio Right Now
- Tutor Perini executive chairman sells $2.62 million in stock
- Tutor Perini Stock Up 29% in Past Month: Still a Buy or Hold?
- Sterling Bolsters E-Infrastructure With Acquisition of CEC Group
- Here's Why Investors Should Buy Armstrong Stock Right Now
- Tutor Perini exec Ronald Tutor sells $4.8m in shares
- Is Comfort Systems USA (FIX) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
Günlük aralık
65.37 66.74
Yıllık aralık
18.33 66.74
- Önceki kapanış
- 66.23
- Açılış
- 66.50
- Satış
- 65.47
- Alış
- 65.77
- Düşük
- 65.37
- Yüksek
- 66.74
- Hacim
- 952
- Günlük değişim
- -1.15%
- Aylık değişim
- 14.78%
- 6 aylık değişim
- 184.40%
- Yıllık değişim
- 142.39%
21 Eylül, Pazar