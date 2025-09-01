Divisas / TPC
TPC: Tutor Perini Corporation
63.61 USD 0.22 (0.34%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TPC de hoy ha cambiado un -0.34%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.27, mientras que el máximo ha alcanzado 65.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Tutor Perini Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
63.27 65.04
Rango anual
18.33 65.60
- Cierres anteriores
- 63.83
- Open
- 64.26
- Bid
- 63.61
- Ask
- 63.91
- Low
- 63.27
- High
- 65.04
- Volumen
- 1.297 K
- Cambio diario
- -0.34%
- Cambio mensual
- 11.52%
- Cambio a 6 meses
- 176.32%
- Cambio anual
- 135.51%
