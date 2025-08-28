Валюты / TPC
TPC: Tutor Perini Corporation
63.83 USD 0.35 (0.55%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPC за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.26, а максимальная — 64.45.
Следите за динамикой Tutor Perini Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TPC
Дневной диапазон
63.26 64.45
Годовой диапазон
18.33 65.60
- Предыдущее закрытие
- 64.18
- Open
- 64.45
- Bid
- 63.83
- Ask
- 64.13
- Low
- 63.26
- High
- 64.45
- Объем
- 507
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 11.90%
- 6-месячное изменение
- 177.28%
- Годовое изменение
- 136.32%
