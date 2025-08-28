КотировкиРазделы
TPC: Tutor Perini Corporation

63.83 USD 0.35 (0.55%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TPC за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.26, а максимальная — 64.45.

Новости TPC

Дневной диапазон
63.26 64.45
Годовой диапазон
18.33 65.60
Предыдущее закрытие
64.18
Open
64.45
Bid
63.83
Ask
64.13
Low
63.26
High
64.45
Объем
507
Дневное изменение
-0.55%
Месячное изменение
11.90%
6-месячное изменение
177.28%
Годовое изменение
136.32%
