통화 / TPC
TPC: Tutor Perini Corporation
65.47 USD 0.76 (1.15%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TPC 환율이 오늘 -1.15%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 65.37이고 고가는 66.74이었습니다.
Tutor Perini Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
65.37 66.74
년간 변동
18.33 66.74
- 이전 종가
- 66.23
- 시가
- 66.50
- Bid
- 65.47
- Ask
- 65.77
- 저가
- 65.37
- 고가
- 66.74
- 볼륨
- 952
- 일일 변동
- -1.15%
- 월 변동
- 14.78%
- 6개월 변동
- 184.40%
- 년간 변동율
- 142.39%
20 9월, 토요일