TPC: Tutor Perini Corporation

66.23 USD 2.62 (4.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TPC hat sich für heute um 4.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.69 bis zu einem Hoch von 66.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tutor Perini Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
63.69 66.65
Jahresspanne
18.33 66.65
Vorheriger Schlusskurs
63.61
Eröffnung
63.81
Bid
66.23
Ask
66.53
Tief
63.69
Hoch
66.65
Volumen
2.330 K
Tagesänderung
4.12%
Monatsänderung
16.11%
6-Monatsänderung
187.71%
Jahresänderung
145.21%
