TPC: Tutor Perini Corporation
66.23 USD 2.62 (4.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TPC hat sich für heute um 4.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.69 bis zu einem Hoch von 66.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tutor Perini Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
63.69 66.65
Jahresspanne
18.33 66.65
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.61
- Eröffnung
- 63.81
- Bid
- 66.23
- Ask
- 66.53
- Tief
- 63.69
- Hoch
- 66.65
- Volumen
- 2.330 K
- Tagesänderung
- 4.12%
- Monatsänderung
- 16.11%
- 6-Monatsänderung
- 187.71%
- Jahresänderung
- 145.21%
