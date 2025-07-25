FiyatlarBölümler
TLTE
TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

63.12 USD 0.17 (0.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TLTE fiyatı bugün -0.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.05 ve Yüksek fiyatı olarak 63.21 aralığında işlem gördü.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
63.05 63.21
Yıllık aralık
43.81 65.20
Önceki kapanış
63.29
Açılış
63.05
Satış
63.12
Alış
63.42
Düşük
63.05
Yüksek
63.21
Hacim
12
Günlük değişim
-0.27%
Aylık değişim
5.36%
6 aylık değişim
19.80%
Yıllık değişim
10.85%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%