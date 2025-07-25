Курс TLTE за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.19, а максимальная — 63.51.

Следите за динамикой FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.