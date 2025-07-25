Валюты / TLTE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
63.29 USD 0.17 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TLTE за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.19, а максимальная — 63.51.
Следите за динамикой FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
63.19 63.51
Годовой диапазон
43.81 65.20
- Предыдущее закрытие
- 63.46
- Open
- 63.34
- Bid
- 63.29
- Ask
- 63.59
- Low
- 63.19
- High
- 63.51
- Объем
- 70
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- 5.64%
- 6-месячное изменение
- 20.12%
- Годовое изменение
- 11.15%
24 сентября, среда
14:00
USD
- Акт.
- 0.800 млн
- Прог.
- 0.692 млн
- Пред.
- 0.664 млн
14:00
USD
- Акт.
- 20.5%
- Прог.
- 7.9%
- Пред.
- -1.8%
14:30
USD
- Акт.
- -0.607 млн
- Прог.
- -2.631 млн
- Пред.
- -9.285 млн
14:30
USD
- Акт.
- 0.177 млн
- Прог.
- -0.329 млн
- Пред.
- -0.296 млн
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.724%