КотировкиРазделы
Валюты / TLTE
Назад в Рынок акций США

TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

63.29 USD 0.17 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TLTE за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.19, а максимальная — 63.51.

Следите за динамикой FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TLTE

Дневной диапазон
63.19 63.51
Годовой диапазон
43.81 65.20
Предыдущее закрытие
63.46
Open
63.34
Bid
63.29
Ask
63.59
Low
63.19
High
63.51
Объем
70
Дневное изменение
-0.27%
Месячное изменение
5.64%
6-месячное изменение
20.12%
Годовое изменение
11.15%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%