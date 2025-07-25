Moedas / TLTE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
63.29 USD 0.17 (0.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TLTE para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.19 e o mais alto foi 63.51.
Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
63.19 63.51
Faixa anual
43.81 65.20
- Fechamento anterior
- 63.46
- Open
- 63.34
- Bid
- 63.29
- Ask
- 63.59
- Low
- 63.19
- High
- 63.51
- Volume
- 70
- Mudança diária
- -0.27%
- Mudança mensal
- 5.64%
- Mudança de 6 meses
- 20.12%
- Mudança anual
- 11.15%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
- Atu.
- 0.800 milh
- Projeç.
- 0.692 milh
- Prév.
- 0.664 milh
14:00
USD
- Atu.
- 20.5%
- Projeç.
- 7.9%
- Prév.
- -1.8%
14:30
USD
- Atu.
- -0.607 milh
- Projeç.
- -2.631 milh
- Prév.
- -9.285 milh
14:30
USD
- Atu.
- 0.177 milh
- Projeç.
- -0.329 milh
- Prév.
- -0.296 milh
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 3.724%