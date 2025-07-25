CotaçõesSeções
TLTE
TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

63.29 USD 0.17 (0.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TLTE para hoje mudou para -0.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.19 e o mais alto foi 63.51.

Veja a dinâmica do par de moedas FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
63.19 63.51
Faixa anual
43.81 65.20
Fechamento anterior
63.46
Open
63.34
Bid
63.29
Ask
63.59
Low
63.19
High
63.51
Volume
70
Mudança diária
-0.27%
Mudança mensal
5.64%
Mudança de 6 meses
20.12%
Mudança anual
11.15%
24 setembro, quarta-feira
14:00
USD
Venda de Casas Novas
Atu.
0.800 milh
Projeç.
0.692 milh
Prév.
0.664 milh
14:00
USD
Venda de Casas Novas (Mensal)
Atu.
20.5%
Projeç.
7.9%
Prév.
-1.8%
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto
Atu.
-0.607 milh
Projeç.
-2.631 milh
Prév.
-9.285 milh
14:30
USD
EIA: Estoques de Petróleo Bruto em Cushing
Atu.
0.177 milh
Projeç.
-0.329 milh
Prév.
-0.296 milh
17:00
USD
Leilão Note a 5 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.724%