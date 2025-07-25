CotationsSections
Devises / TLTE
Retour à Actions

TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

63.29 USD 0.17 (0.27%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TLTE a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 63.19 et à un maximum de 63.51.

Suivez la dynamique FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TLTE Nouvelles

Range quotidien
63.19 63.51
Range Annuel
43.81 65.20
Clôture Précédente
63.46
Ouverture
63.34
Bid
63.29
Ask
63.59
Plus Bas
63.19
Plus Haut
63.51
Volume
70
Changement quotidien
-0.27%
Changement Mensuel
5.64%
Changement à 6 Mois
20.12%
Changement Annuel
11.15%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%