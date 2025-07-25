QuotazioniSezioni
TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

63.29 USD 0.17 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TLTE ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.19 e ad un massimo di 63.51.

Segui le dinamiche di FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
63.19 63.51
Intervallo Annuale
43.81 65.20
Chiusura Precedente
63.46
Apertura
63.34
Bid
63.29
Ask
63.59
Minimo
63.19
Massimo
63.51
Volume
70
Variazione giornaliera
-0.27%
Variazione Mensile
5.64%
Variazione Semestrale
20.12%
Variazione Annuale
11.15%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Asta di Banconote a 5 anni
Agire
Fcst
Prev
3.724%