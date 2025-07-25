Valute / TLTE
TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
63.29 USD 0.17 (0.27%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TLTE ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.19 e ad un massimo di 63.51.
Segui le dinamiche di FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
63.19 63.51
Intervallo Annuale
43.81 65.20
- Chiusura Precedente
- 63.46
- Apertura
- 63.34
- Bid
- 63.29
- Ask
- 63.59
- Minimo
- 63.19
- Massimo
- 63.51
- Volume
- 70
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 5.64%
- Variazione Semestrale
- 20.12%
- Variazione Annuale
- 11.15%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%