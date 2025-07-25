通貨 / TLTE
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund
63.29 USD 0.17 (0.27%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TLTEの今日の為替レートは、-0.27%変化しました。日中、通貨は1あたり63.19の安値と63.51の高値で取引されました。
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
63.19 63.51
1年のレンジ
43.81 65.20
- 以前の終値
- 63.46
- 始値
- 63.34
- 買値
- 63.29
- 買値
- 63.59
- 安値
- 63.19
- 高値
- 63.51
- 出来高
- 70
- 1日の変化
- -0.27%
- 1ヶ月の変化
- 5.64%
- 6ヶ月の変化
- 20.12%
- 1年の変化
- 11.15%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
- 実際
- 0.800 M
- 期待
- 0.692 M
- 前
- 0.664 M
14:00
USD
- 実際
- 20.5%
- 期待
- 7.9%
- 前
- -1.8%
14:30
USD
- 実際
- -0.607 M
- 期待
- -2.631 M
- 前
- -9.285 M
14:30
USD
- 実際
- 0.177 M
- 期待
- -0.329 M
- 前
- -0.296 M
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.724%