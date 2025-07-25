KurseKategorien
TLTE: FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund

63.29 USD 0.17 (0.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TLTE hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.19 bis zu einem Hoch von 63.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
63.19 63.51
Jahresspanne
43.81 65.20
Vorheriger Schlusskurs
63.46
Eröffnung
63.34
Bid
63.29
Ask
63.59
Tief
63.19
Hoch
63.51
Volumen
70
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
5.64%
6-Monatsänderung
20.12%
Jahresänderung
11.15%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%