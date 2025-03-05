Dövizler / TKNO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TKNO: Alpha Teknova Inc
4.64 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TKNO fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.56 ve Yüksek fiyatı olarak 4.79 aralığında işlem gördü.
Alpha Teknova Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKNO haberleri
- Alpha Teknova, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alpha Teknova Q2 2025 slides: Revenue up 7%, margins expand as losses narrow
- Alpha Teknova earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Alpha Teknova stock validates InvestingPro’s overvalued call with 45% decline
- Alpha Teknova at Sidoti Conference: Reagent Market Strategy
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Alpha Teknova, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
4.56 4.79
Yıllık aralık
3.94 10.38
- Önceki kapanış
- 4.64
- Açılış
- 4.65
- Satış
- 4.64
- Alış
- 4.94
- Düşük
- 4.56
- Yüksek
- 4.79
- Hacim
- 485
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 9.95%
- 6 aylık değişim
- -14.55%
- Yıllık değişim
- -4.33%
21 Eylül, Pazar