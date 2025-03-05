通貨 / TKNO
TKNO: Alpha Teknova Inc
4.64 USD 0.24 (5.45%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TKNOの今日の為替レートは、5.45%変化しました。日中、通貨は1あたり4.27の安値と4.75の高値で取引されました。
Alpha Teknova Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
4.27 4.75
1年のレンジ
3.94 10.38
- 以前の終値
- 4.40
- 始値
- 4.44
- 買値
- 4.64
- 買値
- 4.94
- 安値
- 4.27
- 高値
- 4.75
- 出来高
- 534
- 1日の変化
- 5.45%
- 1ヶ月の変化
- 9.95%
- 6ヶ月の変化
- -14.55%
- 1年の変化
- -4.33%
