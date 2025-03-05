Валюты / TKNO
TKNO: Alpha Teknova Inc
4.52 USD 0.01 (0.22%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TKNO за сегодня изменился на -0.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.35, а максимальная — 4.72.
Следите за динамикой Alpha Teknova Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TKNO
- Alpha Teknova, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alpha Teknova Q2 2025 slides: Revenue up 7%, margins expand as losses narrow
- Alpha Teknova earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Alpha Teknova stock validates InvestingPro’s overvalued call with 45% decline
- Alpha Teknova at Sidoti Conference: Reagent Market Strategy
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Alpha Teknova, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
4.35 4.72
Годовой диапазон
3.94 10.38
- Предыдущее закрытие
- 4.53
- Open
- 4.53
- Bid
- 4.52
- Ask
- 4.82
- Low
- 4.35
- High
- 4.72
- Объем
- 448
- Дневное изменение
- -0.22%
- Месячное изменение
- 7.11%
- 6-месячное изменение
- -16.76%
- Годовое изменение
- -6.80%
