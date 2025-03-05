Divisas / TKNO
TKNO: Alpha Teknova Inc
4.40 USD 0.12 (2.65%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TKNO de hoy ha cambiado un -2.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.24, mientras que el máximo ha alcanzado 4.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Alpha Teknova Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TKNO News
- Alpha Teknova, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alpha Teknova Q2 2025 slides: Revenue up 7%, margins expand as losses narrow
- Alpha Teknova earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Alpha Teknova stock validates InvestingPro’s overvalued call with 45% decline
- Alpha Teknova at Sidoti Conference: Reagent Market Strategy
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Alpha Teknova, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
4.24 4.66
Rango anual
3.94 10.38
- Cierres anteriores
- 4.52
- Open
- 4.60
- Bid
- 4.40
- Ask
- 4.70
- Low
- 4.24
- High
- 4.66
- Volumen
- 471
- Cambio diario
- -2.65%
- Cambio mensual
- 4.27%
- Cambio a 6 meses
- -18.97%
- Cambio anual
- -9.28%
