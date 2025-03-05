货币 / TKNO
TKNO: Alpha Teknova Inc
4.40 USD 0.12 (2.65%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TKNO汇率已更改-2.65%。当日，交易品种以低点4.24和高点4.66进行交易。
关注Alpha Teknova Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TKNO新闻
- Alpha Teknova, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alpha Teknova Q2 2025 slides: Revenue up 7%, margins expand as losses narrow
- Alpha Teknova earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Alpha Teknova stock validates InvestingPro’s overvalued call with 45% decline
- Alpha Teknova at Sidoti Conference: Reagent Market Strategy
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Alpha Teknova, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
4.24 4.66
年范围
3.94 10.38
- 前一天收盘价
- 4.52
- 开盘价
- 4.60
- 卖价
- 4.40
- 买价
- 4.70
- 最低价
- 4.24
- 最高价
- 4.66
- 交易量
- 471
- 日变化
- -2.65%
- 月变化
- 4.27%
- 6个月变化
- -18.97%
- 年变化
- -9.28%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值