TKNO: Alpha Teknova Inc
4.70 USD 0.30 (6.82%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TKNO para hoje mudou para 6.82%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.27 e o mais alto foi 4.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Alpha Teknova Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKNO Notícias
- Alpha Teknova, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alpha Teknova Q2 2025 slides: Revenue up 7%, margins expand as losses narrow
- Alpha Teknova earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Alpha Teknova stock validates InvestingPro’s overvalued call with 45% decline
- Alpha Teknova at Sidoti Conference: Reagent Market Strategy
- J.B. Hunt Transport Posts Lower Profit, Joins ASML, Interactive Brokers And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - GDS Holdings (NASDAQ:GDS), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- Alpha Teknova, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
4.27 4.75
Faixa anual
3.94 10.38
- Fechamento anterior
- 4.40
- Open
- 4.44
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Low
- 4.27
- High
- 4.75
- Volume
- 377
- Mudança diária
- 6.82%
- Mudança mensal
- 11.37%
- Mudança de 6 meses
- -13.44%
- Mudança anual
- -3.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh