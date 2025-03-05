Währungen / TKNO
TKNO: Alpha Teknova Inc
4.70 USD 0.06 (1.29%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TKNO hat sich für heute um 1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.56 bis zu einem Hoch von 4.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alpha Teknova Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.56 4.79
Jahresspanne
3.94 10.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.64
- Eröffnung
- 4.65
- Bid
- 4.70
- Ask
- 5.00
- Tief
- 4.56
- Hoch
- 4.79
- Volumen
- 216
- Tagesänderung
- 1.29%
- Monatsänderung
- 11.37%
- 6-Monatsänderung
- -13.44%
- Jahresänderung
- -3.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K