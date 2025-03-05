Devises / TKNO
TKNO: Alpha Teknova Inc
4.64 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TKNO a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.56 et à un maximum de 4.79.
Suivez la dynamique Alpha Teknova Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TKNO Nouvelles
- Alpha Teknova, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alpha Teknova Q2 2025 slides: Revenue up 7%, margins expand as losses narrow
- Alpha Teknova earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Alpha Teknova stock validates InvestingPro’s overvalued call with 45% decline
- Alpha Teknova at Sidoti Conference: Reagent Market Strategy
- Alpha Teknova, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TKNO)
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
4.56 4.79
Range Annuel
3.94 10.38
- Clôture Précédente
- 4.64
- Ouverture
- 4.65
- Bid
- 4.64
- Ask
- 4.94
- Plus Bas
- 4.56
- Plus Haut
- 4.79
- Volume
- 485
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 9.95%
- Changement à 6 Mois
- -14.55%
- Changement Annuel
- -4.33%
20 septembre, samedi