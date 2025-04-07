Dövizler / THRY
THRY: Thryv Holdings Inc
12.15 USD 0.36 (2.88%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
THRY fiyatı bugün -2.88% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.12 ve Yüksek fiyatı olarak 12.75 aralığında işlem gördü.
Thryv Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
THRY haberleri
- Thryv appoints Sean Wechter as CTO to drive SaaS transformation
- Thryv Holdings: Growth At A Price Even Value Investors Will Love (NASDAQ:THRY)
- Thryv Holdings director Slater buys $12,920 in shares
- Thryv (THRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Does Thryv (THRY) Have the Potential to Rally 55.07% as Wall Street Analysts Expect?
- Earnings call transcript: Thryv Holdings Q2 2025 beats earnings expectations
- Why Thryv (THRY) Might be Well Poised for a Surge
- Wall Street Analysts Predict a 60.18% Upside in Thryv (THRY): Here's What You Should Know
- Thryv Holdings CEO Walsh buys $103k in company stock
- Thryv Holdings, Inc. (THRY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Thryv Holdings Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Thryv Holdings, Inc. (THRY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Thryv Q2 2025 slides: SaaS revenue jumps 48%, now majority of business
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Thryv launches specialized marketing solution for HVAC businesses
- Toast executive Lou Orfanos joins Thryv’s board of directors
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Thryv Holdings: Still Thriving, Despite The Zig-Zag In Sentiment (NASDAQ:THRY)
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Thryv Named to Newsweek’s List of Top 100 Global Most Loved Workplaces for 2025
- Thryv Holdings at 45th Annual William Blair Conference: SaaS Ambitions Amid Challenges
- Thryv to Participate in Upcoming Investor Conferences
- PROS, Global-E, SPS Commerce Stand Out As Tariffs Reshape Software Spending Priorities: Analyst - Apple (NASDAQ:AAPL), Braze (NASDAQ:BRZE)
- Thryv: Valuation Decoupled From Its Bright Prospects (THRY)
Günlük aralık
12.12 12.75
Yıllık aralık
9.00 20.85
- Önceki kapanış
- 12.51
- Açılış
- 12.59
- Satış
- 12.15
- Alış
- 12.45
- Düşük
- 12.12
- Yüksek
- 12.75
- Hacim
- 912
- Günlük değişim
- -2.88%
- Aylık değişim
- -3.80%
- 6 aylık değişim
- -7.74%
- Yıllık değişim
- -29.32%
