THRY
THRY: Thryv Holdings Inc
12.12 USD 0.09 (0.74%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс THRY за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.99, а максимальная — 12.21.
Следите за динамикой Thryv Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости THRY
Дневной диапазон
11.99 12.21
Годовой диапазон
9.00 20.85
- Предыдущее закрытие
- 12.21
- Open
- 12.16
- Bid
- 12.12
- Ask
- 12.42
- Low
- 11.99
- High
- 12.21
- Объем
- 994
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -4.04%
- 6-месячное изменение
- -7.97%
- Годовое изменение
- -29.49%
