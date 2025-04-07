货币 / THRY
THRY: Thryv Holdings Inc
12.24 USD 0.12 (0.99%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日THRY汇率已更改0.99%。当日，交易品种以低点12.12和高点12.36进行交易。
关注Thryv Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
THRY新闻
- Thryv appoints Sean Wechter as CTO to drive SaaS transformation
- Thryv Holdings: Growth At A Price Even Value Investors Will Love (NASDAQ:THRY)
- Thryv Holdings director Slater buys $12,920 in shares
- Thryv (THRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Does Thryv (THRY) Have the Potential to Rally 55.07% as Wall Street Analysts Expect?
- Earnings call transcript: Thryv Holdings Q2 2025 beats earnings expectations
- Why Thryv (THRY) Might be Well Poised for a Surge
- Wall Street Analysts Predict a 60.18% Upside in Thryv (THRY): Here's What You Should Know
- Thryv Holdings CEO Walsh buys $103k in company stock
- Thryv Holdings, Inc. (THRY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Thryv Holdings Inc earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Thryv Holdings, Inc. (THRY) Q2 Earnings Miss Estimates
- Thryv Q2 2025 slides: SaaS revenue jumps 48%, now majority of business
- Laughing Water Capital Q2 2025 Letter
- Thryv launches specialized marketing solution for HVAC businesses
- Toast executive Lou Orfanos joins Thryv’s board of directors
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Thryv Holdings: Still Thriving, Despite The Zig-Zag In Sentiment (NASDAQ:THRY)
- Tracking John Paulson’s Paulson & Company Portfolio – Q1 2025 Update
- Thryv Named to Newsweek’s List of Top 100 Global Most Loved Workplaces for 2025
- Thryv Holdings at 45th Annual William Blair Conference: SaaS Ambitions Amid Challenges
- Thryv to Participate in Upcoming Investor Conferences
- PROS, Global-E, SPS Commerce Stand Out As Tariffs Reshape Software Spending Priorities: Analyst - Apple (NASDAQ:AAPL), Braze (NASDAQ:BRZE)
- Thryv: Valuation Decoupled From Its Bright Prospects (THRY)
日范围
12.12 12.36
年范围
9.00 20.85
- 前一天收盘价
- 12.12
- 开盘价
- 12.12
- 卖价
- 12.24
- 买价
- 12.54
- 最低价
- 12.12
- 最高价
- 12.36
- 交易量
- 307
- 日变化
- 0.99%
- 月变化
- -3.09%
- 6个月变化
- -7.06%
- 年变化
- -28.80%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值