THRY: Thryv Holdings Inc
12.28 USD 0.23 (1.84%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von THRY hat sich für heute um -1.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.16 bis zu einem Hoch von 12.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Thryv Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.16 12.75
Jahresspanne
9.00 20.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.51
- Eröffnung
- 12.59
- Bid
- 12.28
- Ask
- 12.58
- Tief
- 12.16
- Hoch
- 12.75
- Volumen
- 130
- Tagesänderung
- -1.84%
- Monatsänderung
- -2.77%
- 6-Monatsänderung
- -6.76%
- Jahresänderung
- -28.56%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K