FiyatlarBölümler
Dövizler / TGL
Geri dön - Hisse senetleri

TGL: Treasure Global Inc

1.19 USD 0.08 (6.30%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TGL fiyatı bugün -6.30% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.18 ve Yüksek fiyatı olarak 1.28 aralığında işlem gördü.

Treasure Global Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGL haberleri

Günlük aralık
1.18 1.28
Yıllık aralık
0.04 4.44
Önceki kapanış
1.27
Açılış
1.28
Satış
1.19
Alış
1.49
Düşük
1.18
Yüksek
1.28
Hacim
915
Günlük değişim
-6.30%
Aylık değişim
21.43%
6 aylık değişim
1600.00%
Yıllık değişim
-2.46%
21 Eylül, Pazar