TGL: Treasure Global Inc
1.19 USD 0.08 (6.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TGL a changé de -6.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.18 et à un maximum de 1.28.
Suivez la dynamique Treasure Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TGL Nouvelles
Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Treasure Global receives Nasdaq notice for late annual meeting, plans August shareholder event
- Treasure Global appoints See Wah “Sylvia” Chan as new chief financial officer
- Treasure Global launches $100 million digital asset initiative
- TGL stock plunges to 52-week low of $1.62 amid steep decline
3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- What's Going On With Treasure Global Shares Wednesday? - Treasure Global (NASDAQ:TGL)
Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
Crude Oil Gains 1%; US Composite PMI Surges In March - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), AZEK Co (NYSE:AZEK)
Dow Jumps Over 300 Points; Chicago Fed National Activity Index Rises In February - Integrated Media Tech (NASDAQ:IMTE), 23andMe Holding (NASDAQ:ME)
Range quotidien
1.18 1.28
Range Annuel
0.04 4.44
- Clôture Précédente
- 1.27
- Ouverture
- 1.28
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Plus Bas
- 1.18
- Plus Haut
- 1.28
- Volume
- 915
- Changement quotidien
- -6.30%
- Changement Mensuel
- 21.43%
- Changement à 6 Mois
- 1600.00%
- Changement Annuel
- -2.46%
20 septembre, samedi