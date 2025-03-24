CotationsSections
Devises / TGL
Retour à Actions

TGL: Treasure Global Inc

1.19 USD 0.08 (6.30%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TGL a changé de -6.30% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.18 et à un maximum de 1.28.

Suivez la dynamique Treasure Global Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGL Nouvelles

Range quotidien
1.18 1.28
Range Annuel
0.04 4.44
Clôture Précédente
1.27
Ouverture
1.28
Bid
1.19
Ask
1.49
Plus Bas
1.18
Plus Haut
1.28
Volume
915
Changement quotidien
-6.30%
Changement Mensuel
21.43%
Changement à 6 Mois
1600.00%
Changement Annuel
-2.46%
20 septembre, samedi