TGL: Treasure Global Inc
1.19 USD 0.08 (6.30%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TGL 환율이 오늘 -6.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.18이고 고가는 1.28이었습니다.
Treasure Global Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
1.18 1.28
년간 변동
0.04 4.44
- 이전 종가
- 1.27
- 시가
- 1.28
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- 저가
- 1.18
- 고가
- 1.28
- 볼륨
- 915
- 일일 변동
- -6.30%
- 월 변동
- 21.43%
- 6개월 변동
- 1600.00%
- 년간 변동율
- -2.46%
20 9월, 토요일