Currencies / TGL
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
TGL: Treasure Global Inc
1.20 USD 0.07 (6.19%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TGL exchange rate has changed by 6.19% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.05 and at a high of 1.22.
Follow Treasure Global Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGL News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Treasure Global receives Nasdaq notice for late annual meeting, plans August shareholder event
- Treasure Global appoints See Wah “Sylvia” Chan as new chief financial officer
- Treasure Global launches $100 million digital asset initiative
- TGL stock plunges to 52-week low of $1.62 amid steep decline
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- What's Going On With Treasure Global Shares Wednesday? - Treasure Global (NASDAQ:TGL)
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
- Crude Oil Gains 1%; US Composite PMI Surges In March - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), AZEK Co (NYSE:AZEK)
- Dow Jumps Over 300 Points; Chicago Fed National Activity Index Rises In February - Integrated Media Tech (NASDAQ:IMTE), 23andMe Holding (NASDAQ:ME)
Daily Range
1.05 1.22
Year Range
0.04 4.44
- Previous Close
- 1.13
- Open
- 1.12
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.05
- High
- 1.22
- Volume
- 1.135 K
- Daily Change
- 6.19%
- Month Change
- 22.45%
- 6 Months Change
- 1614.29%
- Year Change
- -1.64%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev