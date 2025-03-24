QuotazioniSezioni
Valute / TGL
Tornare a Azioni

TGL: Treasure Global Inc

1.19 USD 0.08 (6.30%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TGL ha avuto una variazione del -6.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.18 e ad un massimo di 1.28.

Segui le dinamiche di Treasure Global Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGL News

Intervallo Giornaliero
1.18 1.28
Intervallo Annuale
0.04 4.44
Chiusura Precedente
1.27
Apertura
1.28
Bid
1.19
Ask
1.49
Minimo
1.18
Massimo
1.28
Volume
915
Variazione giornaliera
-6.30%
Variazione Mensile
21.43%
Variazione Semestrale
1600.00%
Variazione Annuale
-2.46%
21 settembre, domenica