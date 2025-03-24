Валюты / TGL
TGL: Treasure Global Inc
1.20 USD 0.07 (6.19%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TGL за сегодня изменился на 6.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.05, а максимальная — 1.22.
Следите за динамикой Treasure Global Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.05 1.22
Годовой диапазон
0.04 4.44
- Предыдущее закрытие
- 1.13
- Open
- 1.12
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.05
- High
- 1.22
- Объем
- 1.135 K
- Дневное изменение
- 6.19%
- Месячное изменение
- 22.45%
- 6-месячное изменение
- 1614.29%
- Годовое изменение
- -1.64%
