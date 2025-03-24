通貨 / TGL
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TGL: Treasure Global Inc
1.27 USD 0.04 (3.25%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TGLの今日の為替レートは、3.25%変化しました。日中、通貨は1あたり1.21の安値と1.43の高値で取引されました。
Treasure Global Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGL News
- Why Oxford Industries Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Ekso Bionics Holdings (NASDAQ:EKSO), CI&T (NYSE:CINT)
- Treasure Global receives Nasdaq notice for late annual meeting, plans August shareholder event
- Treasure Global appoints See Wah “Sylvia” Chan as new chief financial officer
- Treasure Global launches $100 million digital asset initiative
- TGL stock plunges to 52-week low of $1.62 amid steep decline
- 3 Penny Stocks to Watch Now, 4/17/25 - TipRanks.com
- What's Going On With Treasure Global Shares Wednesday? - Treasure Global (NASDAQ:TGL)
- Crude Oil Moves Higher; Travelers Earnings Beat Estimates - Biomerica (NASDAQ:BMRA), Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ)
- Nasdaq Down Over 2%; Abbott Laboratories Posts Upbeat Earnings - Abbott Laboratories (NYSE:ABT), Biomerica (NASDAQ:BMRA)
- Why United Airlines Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aardvark Therapeutics (NASDAQ:AARD), ASML Holding (NASDAQ:ASML)
- US Stocks Likely To Open Lower After 3-Day Fall: 'Equity Drawdown Probability Hasn't Peaked Yet,' Says Goldman Sachs Analyst - Babcock & Wilcox (NYSE:BW), AAR (NYSE:AIR)
- Crude Oil Gains 1%; US Composite PMI Surges In March - AnaptysBio (NASDAQ:ANAB), AZEK Co (NYSE:AZEK)
- Dow Jumps Over 300 Points; Chicago Fed National Activity Index Rises In February - Integrated Media Tech (NASDAQ:IMTE), 23andMe Holding (NASDAQ:ME)
1日のレンジ
1.21 1.43
1年のレンジ
0.04 4.44
- 以前の終値
- 1.23
- 始値
- 1.21
- 買値
- 1.27
- 買値
- 1.57
- 安値
- 1.21
- 高値
- 1.43
- 出来高
- 3.067 K
- 1日の変化
- 3.25%
- 1ヶ月の変化
- 29.59%
- 6ヶ月の変化
- 1714.29%
- 1年の変化
- 4.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K