TGL: Treasure Global Inc
1.20 USD 0.07 (5.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TGL hat sich für heute um -5.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.19 bis zu einem Hoch von 1.28 gehandelt.
Verfolgen Sie die Treasure Global Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGL News
Tagesspanne
1.19 1.28
Jahresspanne
0.04 4.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.27
- Eröffnung
- 1.28
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Tief
- 1.19
- Hoch
- 1.28
- Volumen
- 636
- Tagesänderung
- -5.51%
- Monatsänderung
- 22.45%
- 6-Monatsänderung
- 1614.29%
- Jahresänderung
- -1.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K