Dövizler / TELA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TELA: TELA Bio Inc
1.62 USD 0.03 (1.89%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TELA fiyatı bugün 1.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.56 ve Yüksek fiyatı olarak 1.69 aralığında işlem gördü.
TELA Bio Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TELA haberleri
- TELA Bio, Inc. (TELA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Tela Bio earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Geron (GERN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- NeoGenomics (NEO) Meets Q2 Earnings Estimates
- Telekom Austria stock falls after weak domestic performance
- Deutsche Bank initiates coverage on Telekom Austria with “hold” rating
- TELA Bio Announces Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Tela Bio at Jefferies: Strategic Moves in Hernia and Reconstruction
- TELA Bio launches OviTex Inguinal in Europe for hernia repair
- TELA Bio names Jeffrey Blizard as new president
- TELA Bio to Participate in the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Piper Sandler maintains TELA Bio stock at Neutral with $2 target
- TELA Bio Shares Drop 43% After Weak Q4 Growth, High Sales Turnover
- Gold Down Over 1%; Micron Technology Shares Fall After Q2 Earnings - Damon (NASDAQ:DMN), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Tumbles Over 400 Points; Nike Shares Dip After Q3 Results - Damon (NASDAQ:DMN), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- TELA Bio, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TELA)
- TELA Bio, Inc. (TELA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.56 1.69
Yıllık aralık
0.86 3.26
- Önceki kapanış
- 1.59
- Açılış
- 1.56
- Satış
- 1.62
- Alış
- 1.92
- Düşük
- 1.56
- Yüksek
- 1.69
- Hacim
- 245
- Günlük değişim
- 1.89%
- Aylık değişim
- -7.95%
- 6 aylık değişim
- 33.88%
- Yıllık değişim
- -34.41%
21 Eylül, Pazar