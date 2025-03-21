Währungen / TELA
TELA: TELA Bio Inc
1.64 USD 0.05 (3.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TELA hat sich für heute um 3.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.56 bis zu einem Hoch von 1.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die TELA Bio Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TELA News
Tagesspanne
1.56 1.68
Jahresspanne
0.86 3.26
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.59
- Eröffnung
- 1.56
- Bid
- 1.64
- Ask
- 1.94
- Tief
- 1.56
- Hoch
- 1.68
- Volumen
- 68
- Tagesänderung
- 3.14%
- Monatsänderung
- -6.82%
- 6-Monatsänderung
- 35.54%
- Jahresänderung
- -33.60%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K