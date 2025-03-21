Валюты / TELA
TELA: TELA Bio Inc
1.58 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TELA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.58, а максимальная — 1.66.
Следите за динамикой TELA Bio Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TELA
Дневной диапазон
1.58 1.66
Годовой диапазон
0.86 3.26
- Предыдущее закрытие
- 1.58
- Open
- 1.60
- Bid
- 1.58
- Ask
- 1.88
- Low
- 1.58
- High
- 1.66
- Объем
- 233
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -10.23%
- 6-месячное изменение
- 30.58%
- Годовое изменение
- -36.03%
