TELA: TELA Bio Inc
1.59 USD 0.08 (5.30%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TELA para hoje mudou para 5.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.52 e o mais alto foi 1.62.
Veja a dinâmica do par de moedas TELA Bio Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TELA Notícias
Faixa diária
1.52 1.62
Faixa anual
0.86 3.26
- Fechamento anterior
- 1.51
- Open
- 1.54
- Bid
- 1.59
- Ask
- 1.89
- Low
- 1.52
- High
- 1.62
- Volume
- 102
- Mudança diária
- 5.30%
- Mudança mensal
- -9.66%
- Mudança de 6 meses
- 31.40%
- Mudança anual
- -35.63%
