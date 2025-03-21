Valute / TELA
TELA: TELA Bio Inc
1.62 USD 0.03 (1.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TELA ha avuto una variazione del 1.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.69.
Segui le dinamiche di TELA Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TELA News
Intervallo Giornaliero
1.56 1.69
Intervallo Annuale
0.86 3.26
- Chiusura Precedente
- 1.59
- Apertura
- 1.56
- Bid
- 1.62
- Ask
- 1.92
- Minimo
- 1.56
- Massimo
- 1.69
- Volume
- 245
- Variazione giornaliera
- 1.89%
- Variazione Mensile
- -7.95%
- Variazione Semestrale
- 33.88%
- Variazione Annuale
- -34.41%
21 settembre, domenica