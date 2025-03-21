QuotazioniSezioni
Valute / TELA
Tornare a Azioni

TELA: TELA Bio Inc

1.62 USD 0.03 (1.89%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TELA ha avuto una variazione del 1.89% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.56 e ad un massimo di 1.69.

Segui le dinamiche di TELA Bio Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TELA News

Intervallo Giornaliero
1.56 1.69
Intervallo Annuale
0.86 3.26
Chiusura Precedente
1.59
Apertura
1.56
Bid
1.62
Ask
1.92
Minimo
1.56
Massimo
1.69
Volume
245
Variazione giornaliera
1.89%
Variazione Mensile
-7.95%
Variazione Semestrale
33.88%
Variazione Annuale
-34.41%
21 settembre, domenica