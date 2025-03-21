货币 / TELA
TELA: TELA Bio Inc
1.51 USD 0.07 (4.43%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TELA汇率已更改-4.43%。当日，交易品种以低点1.51和高点1.67进行交易。
关注TELA Bio Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TELA新闻
- TELA Bio, Inc. (TELA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Tela Bio earnings missed by $0.04, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Prime Medicine, Inc. (PRME) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Geron (GERN) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- NeoGenomics (NEO) Meets Q2 Earnings Estimates
- Telekom Austria stock falls after weak domestic performance
- Deutsche Bank initiates coverage on Telekom Austria with “hold” rating
- TELA Bio Announces Inducement Grant Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Tela Bio at Jefferies: Strategic Moves in Hernia and Reconstruction
- TELA Bio launches OviTex Inguinal in Europe for hernia repair
- TELA Bio names Jeffrey Blizard as new president
- TELA Bio to Participate in the 2025 Jefferies Global Healthcare Conference
- Piper Sandler maintains TELA Bio stock at Neutral with $2 target
- TELA Bio Shares Drop 43% After Weak Q4 Growth, High Sales Turnover
- Gold Down Over 1%; Micron Technology Shares Fall After Q2 Earnings - Damon (NASDAQ:DMN), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- Dow Tumbles Over 400 Points; Nike Shares Dip After Q3 Results - Damon (NASDAQ:DMN), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
- TELA Bio, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TELA)
- TELA Bio, Inc. (TELA) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
1.51 1.67
年范围
0.86 3.26
- 前一天收盘价
- 1.58
- 开盘价
- 1.60
- 卖价
- 1.51
- 买价
- 1.81
- 最低价
- 1.51
- 最高价
- 1.67
- 交易量
- 190
- 日变化
- -4.43%
- 月变化
- -14.20%
- 6个月变化
- 24.79%
- 年变化
- -38.87%
