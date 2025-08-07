FiyatlarBölümler
Dövizler / TDS
TDS: Telephone and Data Systems Inc

37.97 USD 0.19 (0.50%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TDS fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.74 ve Yüksek fiyatı olarak 38.51 aralığında işlem gördü.

Telephone and Data Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

TDS haberleri

Günlük aralık
37.74 38.51
Yıllık aralık
22.51 42.44
Önceki kapanış
38.16
Açılış
38.38
Satış
37.97
Alış
38.27
Düşük
37.74
Yüksek
38.51
Hacim
1.346 K
Günlük değişim
-0.50%
Aylık değişim
-4.84%
6 aylık değişim
-1.86%
Yıllık değişim
64.16%
21 Eylül, Pazar