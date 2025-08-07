Dövizler / TDS
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TDS: Telephone and Data Systems Inc
37.97 USD 0.19 (0.50%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TDS fiyatı bugün -0.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 37.74 ve Yüksek fiyatı olarak 38.51 aralığında işlem gördü.
Telephone and Data Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TDS haberleri
- Array Digital Infrastructure hisseleri 49,45 dolar ile 52 haftalık dibe indi
- Array Digital Küresel İletişim Konferansında: Kule Operasyonlarında Stratejik Hamleler
- Array Digital at Global Communications Conference: Strategic Moves in Tower Operations
- TDS (TDS) Down 1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Collect 8% From This Low Call Risk Preferred Family
- Array Digital And Telephone and Data Systems: Closure Of T-Mobile Deal Creates Opportunity
- TDS Q2 Earnings Fall Short of Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Telephone & Data Systems stock price target raised to $50 at Raymond James
- Compared to Estimates, TDS (TDS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Telephone & Data Systems (TDS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Telephone and Data Systems (TDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: TDS Q2 2025 misses EPS, revenue beats forecast
- TDS Q2 2025 slides: T-Mobile deal closes, debt reduction and fiber expansion in focus
- Telephone&Data Systems earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- Moody’s confirms TDS’ Ba1 rating, changes outlook to stable
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Viavi Surpasses Q4 Earnings Estimates on Solid Revenue Growth
- Motorola Beats Q2 Earnings Estimates on Record Revenues, Solid Orders
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Chesapeake Utilities (CPK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Günlük aralık
37.74 38.51
Yıllık aralık
22.51 42.44
- Önceki kapanış
- 38.16
- Açılış
- 38.38
- Satış
- 37.97
- Alış
- 38.27
- Düşük
- 37.74
- Yüksek
- 38.51
- Hacim
- 1.346 K
- Günlük değişim
- -0.50%
- Aylık değişim
- -4.84%
- 6 aylık değişim
- -1.86%
- Yıllık değişim
- 64.16%
21 Eylül, Pazar