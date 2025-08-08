Divisas / TDS
TDS: Telephone and Data Systems Inc
38.35 USD 0.46 (1.21%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TDS de hoy ha cambiado un 1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 38.08, mientras que el máximo ha alcanzado 38.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Telephone and Data Systems Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
38.08 38.97
Rango anual
22.51 42.44
- Cierres anteriores
- 37.89
- Open
- 38.08
- Bid
- 38.35
- Ask
- 38.65
- Low
- 38.08
- High
- 38.97
- Volumen
- 2.312 K
- Cambio diario
- 1.21%
- Cambio mensual
- -3.88%
- Cambio a 6 meses
- -0.88%
- Cambio anual
- 65.80%
