TDS: Telephone and Data Systems Inc
37.89 USD 0.85 (2.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TDS за сегодня изменился на -2.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 37.74, а максимальная — 39.33.
Следите за динамикой Telephone and Data Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
37.74 39.33
Годовой диапазон
22.51 42.44
- Предыдущее закрытие
- 38.74
- Open
- 38.75
- Bid
- 37.89
- Ask
- 38.19
- Low
- 37.74
- High
- 39.33
- Объем
- 2.046 K
- Дневное изменение
- -2.19%
- Месячное изменение
- -5.04%
- 6-месячное изменение
- -2.07%
- Годовое изменение
- 63.81%
