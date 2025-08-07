通貨 / TDS
TDS: Telephone and Data Systems Inc
38.16 USD 0.19 (0.50%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TDSの今日の為替レートは、-0.50%変化しました。日中、通貨は1あたり37.83の安値と38.88の高値で取引されました。
Telephone and Data Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TDS News
- Array Digital Infrastructureの株価が52週安値の49.45ドルを記録
- アレイ・デジタル、グローバル通信会議でタワー運営の戦略的展開を発表
- Array Digital at Global Communications Conference: Strategic Moves in Tower Operations
- TDS (TDS) Down 1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Collect 8% From This Low Call Risk Preferred Family
- Array Digital And Telephone and Data Systems: Closure Of T-Mobile Deal Creates Opportunity
- TDS Q2 Earnings Fall Short of Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Telephone & Data Systems stock price target raised to $50 at Raymond James
- Compared to Estimates, TDS (TDS) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Telephone & Data Systems (TDS) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Telephone and Data Systems (TDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: TDS Q2 2025 misses EPS, revenue beats forecast
- TDS Q2 2025 slides: T-Mobile deal closes, debt reduction and fiber expansion in focus
- Telephone&Data Systems earnings missed by $0.06, revenue topped estimates
- Stock Market Week Ahead: Ford's 'Model T' Moment, China Leaders, Aerospace Innovators
- Moody’s confirms TDS’ Ba1 rating, changes outlook to stable
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Viavi Surpasses Q4 Earnings Estimates on Solid Revenue Growth
- Motorola Beats Q2 Earnings Estimates on Record Revenues, Solid Orders
- Algonquin Power & Utilities (AQN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Chesapeake Utilities (CPK) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
1日のレンジ
37.83 38.88
1年のレンジ
22.51 42.44
- 以前の終値
- 38.35
- 始値
- 38.33
- 買値
- 38.16
- 買値
- 38.46
- 安値
- 37.83
- 高値
- 38.88
- 出来高
- 1.538 K
- 1日の変化
- -0.50%
- 1ヶ月の変化
- -4.36%
- 6ヶ月の変化
- -1.37%
- 1年の変化
- 64.98%
