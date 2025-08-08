KurseKategorien
Währungen / TDS
TDS: Telephone and Data Systems Inc

38.16 USD 0.19 (0.50%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TDS hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.83 bis zu einem Hoch von 38.88 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
37.83 38.88
Jahresspanne
22.51 42.44
Vorheriger Schlusskurs
38.35
Eröffnung
38.33
Bid
38.16
Ask
38.46
Tief
37.83
Hoch
38.88
Volumen
1.538 K
Tagesänderung
-0.50%
Monatsänderung
-4.36%
6-Monatsänderung
-1.37%
Jahresänderung
64.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K