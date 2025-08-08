Währungen / TDS
TDS: Telephone and Data Systems Inc
38.16 USD 0.19 (0.50%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TDS hat sich für heute um -0.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.83 bis zu einem Hoch von 38.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Telephone and Data Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
37.83 38.88
Jahresspanne
22.51 42.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 38.35
- Eröffnung
- 38.33
- Bid
- 38.16
- Ask
- 38.46
- Tief
- 37.83
- Hoch
- 38.88
- Volumen
- 1.538 K
- Tagesänderung
- -0.50%
- Monatsänderung
- -4.36%
- 6-Monatsänderung
- -1.37%
- Jahresänderung
- 64.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K