TBIL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi 50.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 49.99 - 50.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 49.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2506 değerine ulaştı. TBIL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi şu anda 50.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.26% ve USD değerlerini izler. TBIL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TBIL hisse senedi nasıl alınır? US Treasury 3 Month Bill ETF hisselerini şu anki 50.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.00 ve Ask 50.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2506 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TBIL fiyat hareketlerini takip edin.

TBIL hisse senedine nasıl yatırım yapılır? US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.81 - 50.05 ve mevcut fiyatı 50.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.00 veya Ask 50.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.28% ve 6 aylık değişim oranı 0.30% değerlerini karşılaştırır. TBIL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? F/m US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi yıllık olarak 50.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.81 - 50.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 49.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak US Treasury 3 Month Bill ETF performansını takip edin.

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.81 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.81 - 50.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TBIL fiyat hareketlerini izleyin.