TBIL: US Treasury 3 Month Bill ETF
TBIL fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.99 ve Yüksek fiyatı olarak 50.00 aralığında işlem gördü.
US Treasury 3 Month Bill ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TBIL haberleri
Sıkça sorulan sorular
TBIL hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi 50.00 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 49.99 - 50.00 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 49.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 2506 değerine ulaştı. TBIL canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi şu anda 50.00 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 0.26% ve USD değerlerini izler. TBIL hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
TBIL hisse senedi nasıl alınır?
US Treasury 3 Month Bill ETF hisselerini şu anki 50.00 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 50.00 ve Ask 50.30 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 2506 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TBIL fiyat hareketlerini takip edin.
TBIL hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 49.81 - 50.05 ve mevcut fiyatı 50.00 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 50.00 veya Ask 50.30 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.28% ve 6 aylık değişim oranı 0.30% değerlerini karşılaştırır. TBIL fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi yıllık olarak 50.05 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 49.81 - 50.05). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 49.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak US Treasury 3 Month Bill ETF performansını takip edin.
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) hisse senedi yıllık olarak en düşük 49.81 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 50.00 ve hareket ettiği yıllık aralık 49.81 - 50.05 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TBIL fiyat hareketlerini izleyin.
TBIL hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
US Treasury 3 Month Bill ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 49.99 ve yıllık değişim oranı 0.26% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 49.99
- Açılış
- 50.00
- Satış
- 50.00
- Alış
- 50.30
- Düşük
- 49.99
- Yüksek
- 50.00
- Hacim
- 2.506 K
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- 0.28%
- 6 aylık değişim
- 0.30%
- Yıllık değişim
- 0.26%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.1%
- Önceki
- 3.8%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 2.3%
- Önceki
- 2.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.6%
- Önceki
- 7.5%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki