Moedas / TBIL
TBIL: US Treasury 3 Month Bill ETF

50.00 USD 0.01 (0.02%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TBIL para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.99 e o mais alto foi 50.00.

Veja a dinâmica do par de moedas US Treasury 3 Month Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBIL Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TBIL hoje?

Hoje US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) está avaliado em 50.00. O instrumento é negociado dentro de 49.99 - 50.00, o fechamento de ontem foi 49.99, e o volume de negociação atingiu 2506. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TBIL em tempo real.

As ações de US Treasury 3 Month Bill ETF pagam dividendos?

Atualmente US Treasury 3 Month Bill ETF está avaliado em 50.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.26% e USD. Monitore os movimentos de TBIL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TBIL?

Você pode comprar ações de US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) pelo preço atual 50.00. Ordens geralmente são executadas perto de 50.00 ou 50.30, enquanto 2506 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TBIL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TBIL?

Investir em US Treasury 3 Month Bill ETF envolve considerar a faixa anual 49.81 - 50.05 e o preço atual 50.00. Muitos comparam 0.28% e 0.30% antes de enviar ordens em 50.00 ou 50.30. Estude as mudanças diárias de preço de TBIL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?

O maior preço de F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) no último ano foi 50.05. As ações oscilaram bastante dentro de 49.81 - 50.05, e a comparação com 49.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de US Treasury 3 Month Bill ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?

O menor preço de F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) no ano foi 49.81. A comparação com o preço atual 50.00 e 49.81 - 50.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TBIL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TBIL?

No passado US Treasury 3 Month Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.99 e 0.26% após os eventos corporativos.

Faixa diária
49.99 50.00
Faixa anual
49.81 50.05
Fechamento anterior
49.99
Open
50.00
Bid
50.00
Ask
50.30
Low
49.99
High
50.00
Volume
2.506 K
Mudança diária
0.02%
Mudança mensal
0.28%
Mudança de 6 meses
0.30%
Mudança anual
0.26%
30 outubro, quinta-feira
12:30
USD
PIB (Trimestral)
Atu.
Projeç.
3.1%
Prév.
3.8%
12:30
USD
Consumo Pessoal Real (Trimestral)
Atu.
Projeç.
2.3%
Prév.
2.5%
12:30
USD
Produto Interno Bruto (PIB) Vendas (Trimestral)
Atu.
Projeç.
4.6%
Prév.
7.5%
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
Projeç.
Prév.
13:55
USD
Discurso de Bowman, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.