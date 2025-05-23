- Visão do mercado
TBIL: US Treasury 3 Month Bill ETF
A taxa do TBIL para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 49.99 e o mais alto foi 50.00.
Veja a dinâmica do par de moedas US Treasury 3 Month Bill ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TBIL hoje?
Hoje US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) está avaliado em 50.00. O instrumento é negociado dentro de 49.99 - 50.00, o fechamento de ontem foi 49.99, e o volume de negociação atingiu 2506. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TBIL em tempo real.
As ações de US Treasury 3 Month Bill ETF pagam dividendos?
Atualmente US Treasury 3 Month Bill ETF está avaliado em 50.00. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 0.26% e USD. Monitore os movimentos de TBIL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TBIL?
Você pode comprar ações de US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) pelo preço atual 50.00. Ordens geralmente são executadas perto de 50.00 ou 50.30, enquanto 2506 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TBIL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TBIL?
Investir em US Treasury 3 Month Bill ETF envolve considerar a faixa anual 49.81 - 50.05 e o preço atual 50.00. Muitos comparam 0.28% e 0.30% antes de enviar ordens em 50.00 ou 50.30. Estude as mudanças diárias de preço de TBIL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?
O maior preço de F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) no último ano foi 50.05. As ações oscilaram bastante dentro de 49.81 - 50.05, e a comparação com 49.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de US Treasury 3 Month Bill ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?
O menor preço de F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) no ano foi 49.81. A comparação com o preço atual 50.00 e 49.81 - 50.05 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TBIL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TBIL?
No passado US Treasury 3 Month Bill ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 49.99 e 0.26% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 49.99
- Open
- 50.00
- Bid
- 50.00
- Ask
- 50.30
- Low
- 49.99
- High
- 50.00
- Volume
- 2.506 K
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 0.28%
- Mudança de 6 meses
- 0.30%
- Mudança anual
- 0.26%
