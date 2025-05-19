クォートセクション
通貨 / TBIL
株に戻る

TBIL: US Treasury 3 Month Bill ETF

50.00 USD 0.01 (0.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TBILの今日の為替レートは、0.02%変化しました。日中、通貨は1あたり49.99の安値と50.00の高値で取引されました。

US Treasury 3 Month Bill ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBIL News

よくあるご質問

TBIL株の現在の価格は？

US Treasury 3 Month Bill ETFの株価は本日50.00です。49.99 - 50.00内で取引され、前日の終値は49.99、取引量は2506に達しました。TBILのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

US Treasury 3 Month Bill ETFの株は配当を出しますか？

US Treasury 3 Month Bill ETFの現在の価格は50.00です。配当方針は会社によりますが、投資家は0.26%やUSDにも注目します。TBILの動きはライブチャートで確認できます。

TBIL株を買う方法は？

US Treasury 3 Month Bill ETFの株は現在50.00で購入可能です。注文は通常50.00または50.30付近で行われ、2506や0.00%が市場の動きを示します。TBILの最新情報はライブチャートで確認できます。

TBIL株に投資する方法は？

US Treasury 3 Month Bill ETFへの投資では、年間の値幅49.81 - 50.05と現在の50.00を考慮します。注文は多くの場合50.00や50.30で行われる前に、0.28%や0.30%と比較されます。TBILの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

F/m US Treasury 3 Month Bill ETFの株の最高値は？

F/m US Treasury 3 Month Bill ETFの過去1年の最高値は50.05でした。49.81 - 50.05内で株価は大きく変動し、49.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。US Treasury 3 Month Bill ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

F/m US Treasury 3 Month Bill ETFの株の最低値は？

F/m US Treasury 3 Month Bill ETF(TBIL)の年間最安値は49.81でした。現在の50.00や49.81 - 50.05と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TBILの動きはライブチャートで確認できます。

TBILの株式分割はいつ行われましたか？

US Treasury 3 Month Bill ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、49.99、0.26%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
49.99 50.00
1年のレンジ
49.81 50.05
以前の終値
49.99
始値
50.00
買値
50.00
買値
50.30
安値
49.99
高値
50.00
出来高
2.506 K
1日の変化
0.02%
1ヶ月の変化
0.28%
6ヶ月の変化
0.30%
1年の変化
0.26%
30 10月, 木曜日
12:30
USD
国内総生産前期比
実際
期待
3.1%
3.8%
12:30
USD
実質PCE前期比
実際
期待
2.3%
2.5%
12:30
USD
GDP売上高前期比
実際
期待
4.6%
7.5%
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
13:55
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待