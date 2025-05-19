CotizacionesSecciones
Divisas / TBIL
Volver a Acciones

TBIL: US Treasury 3 Month Bill ETF

50.00 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TBIL de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 49.99, mientras que el máximo ha alcanzado 50.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas US Treasury 3 Month Bill ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TBIL News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de TBIL hoy?

US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) se evalúa hoy en 50.00. El instrumento se negocia dentro de 49.99 - 50.00; el cierre de ayer ha sido 49.99 y el volumen comercial ha alcanzado 2506. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TBIL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de US Treasury 3 Month Bill ETF?

US Treasury 3 Month Bill ETF se evalúa actualmente en 50.00. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 0.26% y USD. Monitoree los movimientos de TBIL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de TBIL?

Puede comprar acciones de US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) al precio actual de 50.00. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 50.00 o 50.30, mientras que 2506 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TBIL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de TBIL?

Invertir en US Treasury 3 Month Bill ETF implica tener en cuenta el rango anual 49.81 - 50.05 y el precio actual 50.00. Muchos comparan 0.28% y 0.30% antes de colocar órdenes en 50.00 o 50.30. Estudie los cambios diarios de precios de TBIL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?

El precio más alto de F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) en el último año ha sido 50.05. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 49.81 - 50.05, una comparación con 49.99 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de US Treasury 3 Month Bill ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?

El precio más bajo de F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) para el año ha sido 49.81. La comparación con los actuales 50.00 y 49.81 - 50.05 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TBIL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TBIL?

En el pasado, US Treasury 3 Month Bill ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 49.99 y 0.26% después de las acciones corporativas.

Rango diario
49.99 50.00
Rango anual
49.81 50.05
Cierres anteriores
49.99
Open
50.00
Bid
50.00
Ask
50.30
Low
49.99
High
50.00
Volumen
2.506 K
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
0.28%
Cambio a 6 meses
0.30%
Cambio anual
0.26%
30 octubre, jueves
12:30
USD
Producto Interior Bruto t/t
Act.
Pronós.
3.1%
Prev.
3.8%
12:30
USD
Consumo Personal Real t/t
Act.
Pronós.
2.3%
Prev.
2.5%
12:30
USD
PIB Ventas t/t
Act.
Pronós.
4.6%
Prev.
7.5%
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
13:55
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.