TBIL: US Treasury 3 Month Bill ETF

50.00 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TBIL hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 49.99 bis zu einem Hoch von 50.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die US Treasury 3 Month Bill ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TBIL heute?

Die Aktie von US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) notiert heute bei 50.00. Sie wird innerhalb einer Spanne von 49.99 - 50.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 49.99 und das Handelsvolumen erreichte 2506. Das Live-Chart von TBIL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TBIL Dividenden?

US Treasury 3 Month Bill ETF wird derzeit mit 50.00 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 0.26% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TBIL zu verfolgen.

Wie kaufe ich TBIL-Aktien?

Sie können Aktien von US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) zum aktuellen Kurs von 50.00 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 50.00 oder 50.30 platziert, während 2506 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TBIL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TBIL-Aktien?

Bei einer Investition in US Treasury 3 Month Bill ETF müssen die jährliche Spanne 49.81 - 50.05 und der aktuelle Kurs 50.00 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.28% und 0.30%, bevor sie Orders zu 50.00 oder 50.30 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TBIL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?

Der höchste Kurs von F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) im vergangenen Jahr lag bei 50.05. Innerhalb von 49.81 - 50.05 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 49.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von US Treasury 3 Month Bill ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von F/m US Treasury 3 Month Bill ETF?

Der niedrigste Kurs von F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) im Laufe des Jahres betrug 49.81. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 50.00 und der Spanne 49.81 - 50.05 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TBIL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TBIL statt?

US Treasury 3 Month Bill ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 49.99 und 0.26% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
49.99 50.00
Jahresspanne
49.81 50.05
Vorheriger Schlusskurs
49.99
Eröffnung
50.00
Bid
50.00
Ask
50.30
Tief
49.99
Hoch
50.00
Volumen
2.506 K
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.28%
6-Monatsänderung
0.30%
Jahresänderung
0.26%
